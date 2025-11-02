Ipar Adalah Maut The Series Segera Tayang, Catat Tanggalnya

Minggu, 02 November 2025 – 13:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - MDTV mengadakan screening day atau nonton bareng (nobar) episode perdana Ipar Adalah Maut The Series.

Acara itu digelar dalam rangka merespons antusiasme penonton atas hadirnya Ipar Adalah Maut The Series.

Sebelumnya melalui media sosial, MDTV mengadakan giveaway berupa undangan nonton duluan episode perdana Ipar Adalah Maut The Series.

Sekitar 50 pemirsa terpilih berkesempatan ikut nobar di MD Place, Jakarta Selatan, pada Jumat (31/10).

Tak hanya nobar, undangan yang hadir juga bisa bertemu langsung dengan para pemain serial tersebut.

Para pemain Ipar Adalah Maut The Series yang turut memeriahkan acara itu, di antaranya Deva Mahenra, Alesha, Diah Ayu Pasha, dan Shan Riyadi.

Baca Juga: Manoj Punjabi Sebut Film La Tahzan Berbeda dengan Ipar Adalah Maut

"Acara screening day Ipar Adalah Maut The Series bersama pemirsa ini adalah momen yang sangat istimewa bagi MDTV, senang sekali rasanya berbagi keseruan, merasakan antusiasme dan berinteraksi dengan penonton secara langsung," ujar Eko Yuwono, VP Promotion MDTV.

"Lebih dari sekadar nonton bareng, acara ini menjadi ajang untuk berbagi pengalaman dan emosi bersama, sekaligus membuat pemirsa lebih terhubung dengan serialnya," sambungnya.