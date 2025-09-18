Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

IPB University Jadi PTN Pertama Terapkan Manajemen Talenta Berbasis AI

Kamis, 18 September 2025 – 22:28 WIB
IPB University jadi PTN pertama di Indonesia yang terapkan manajemen talenta berbasis kecerdasan buatan. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - IPB University resmi menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) pertama di Indonesia yang menerapkan sistem manajemen talenta berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Program ini diluncurkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Ary Ginanjar (UAG) dan ESQ pada Selasa (16/9/2025).

Rektor IPB University, Prof Arif Satria, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari inovasi kampus dalam menyongsong era Society 5.0.

Menurutnya, sistem ini akan mengarahkan pengembangan karier mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan secara lebih tepat sasaran berdasarkan pemetaan talenta berbasis data.

Prof Arif menjelaskan, keunggulan sistem ini terletak pada penggunaan AI dalam proses pemetaan talenta, yang dinilai lebih cepat, akurat, dan efisien dibanding metode konvensional.

Teknologi ini diharapkan mampu mendukung lahirnya generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Dia menambahkan, hasil pemetaan ini akan dimanfaatkan dalam berbagai program pengembangan kemahasiswaan, termasuk untuk menangani isu kesehatan mental, perbaikan nilai akademik, serta pengelolaan organisasi mahasiswa. Model ini juga diharapkan dapat direplikasi oleh kampus lain di Indonesia.

Inisiatif ini didasari oleh data dari ESQ yang menunjukkan bahwa 87 persen mahasiswa merasa salah jurusan, sementara 74 persen pekerja tidak berada pada posisi yang sesuai dengan talentanya.

