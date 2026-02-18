Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

iPhone 17e Akan Meluncur Pada Tahun Ini, Catat Tanggalnya

Rabu, 18 Februari 2026 – 11:15 WIB
iPhone 17e Akan Meluncur Pada Tahun Ini, Catat Tanggalnya - JPNN.COM
Apple mengumumkan akan meluncurkan sejumlah produk baru, salah satunya iPhone 17e pada tahun ini. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Apple mengumumkan akan menggelar acara khusus bertajuk 'Apple Experience' yang berlangsung di New York, London, dan Shangkai secara serentak pada 4 Maret 2026 mendatang.

Acara tersebut akan menjadi momentum Apple meluncurkan sejumlah produk baru. Salah satunya ialah iPhone 17e.

Gizchina, Selasa, melaporkan, iPhone 17e menjadi yang paling banyak dirumorkan, setelah stok iPhone 16e mulai menipis di berbagai belahan dunia.

Baca Juga:

Hal itu dianggap sebagai sinyal bahwa Apple sedang mempersiapkan peluncuran perangkat penerusnya.

Generasi penerus iPhone dengan harga terjangkau hadir dengan peningkatan chip Apple A19, yang menawarkan peningkatan performa serta berbagai penyempurnaan.

Ponsel itu juga akan dibekali layar 6,1 inci (15,5 cm) dengan Dynamic Island serta kamera 18 MP yang sama seperti pada seri reguler iPhone 17.

Baca Juga:

iPhone 17e juga dirumorkan akan memperkenalkan modem terbaru Apple C1X dan dukungan MagSafe.

Namun, perangkat itu disebut memiliki satu kamera belakang 48 MP.

Apple mengumumkan akan meluncurkan sejumlah produk baru, salah satunya iPhone 17e pada tahun ini. Simak selengkapnya di sini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   iPhone 17e  Apple  MacBook  iPad 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp