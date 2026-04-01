Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Teknologi - Gadget

iPhone 18 Pro Akan Hadir dengan Desain Berbeda, Simak

Rabu, 01 April 2026 – 09:44 WIB
iPhone 18 Pro Akan Hadir dengan Desain Berbeda, Simak - JPNN.COM
Tampilan Dynamic Island di ponsel pintar iPhone. Dalam foto ini iPhone 15. (ANTARA/Apple Newsroom)

jpnn.com - APPLE diam-diam tengah mempersiapkan iPhone 18 untuk diperkenalkan kepada publik pada tahun ini.

Namun, menjelang debut publik sejumlah bocoran mengenai produk tersebut mulai terungkap.

Terbaru, Apple akan melakukan pembaruan desain pada fitur Dynamic Island atau notch di seri iPhone 18 Pro.

Gizmochina Selasa, melaporkan kabar ini mencuat setelah beredarnya bocoran pelindung layar yang menunjukkan kemungkinan perubahan ukuran pada elemen tersebut.

Sejak diperkenalkan pada iPhone 14 Pro pada 2022, ukuran Dynamic Island belum mengalami perubahan signifikan.

Namun, bocoran terbaru mengindikasikan bahwa komponen sistem Face ID, khususnya pemancar inframerah, akan dipindahkan ke bawah layar.

Meski demikian, kamera inframerah masih membutuhkan lubang pada layar sehingga desain ponsel itu belum sepenuhnya mengadopsi teknologi under-display camera.

Perubahan itu disebut dapat membuat ukuran Dynamic Island menjadi sekitar 35 persen lebih kecil dibanding generasi sebelumnya.

Menjelang debut publik sejumlah bocoran mengenai iPhone 18 mulai terungkap.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   iPhone 18 Pro  Apple  Desain iPhone 18  Dynamic Island 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp