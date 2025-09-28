Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

iPhone Air & 17 Pro Dijatuhkan Dari Ketinggian, Hasilnya Bikin Takjub

Minggu, 28 September 2025 – 00:23 WIB
iPhone Air & 17 Pro Dijatuhkan Dari Ketinggian, Hasilnya Bikin Takjub
Allstate Protection Plans melakukan pengujian pada iPhone 17 Pro dan iPhone Air dengan menjatuhkan dari ketinggian 1,8 meter. Ilistrasi. Foto: ANTARA/HO-platform X @majinbuofficial

jpnn.com - Perusahaan layanan perpanjangan garansi dan perlindungan perangkat elektronik, Allstate Protection Plans melakukan pengujian pada iPhone 17 Pro dan iPhone Air dengan menjatuhkan dari ketinggian 1,8 meter.

Hasilnya kedua perangkat baru Apple itu masih tetap berfungsi dengan baik.

Hanya mengalami kerusakan sedikit pada iPhone 17 Pro, sedangkan iPhone Air mengalami kerusakan lebih parah.

Baca Juga:

Dikutip dari GSM Arena, Sabtu (27/9), panel Ceramic Shield 2 pada layar iPhone Air pecah dan bagian tepinya menjadi terlalu tajam untuk digunakan dengan tangan kosong.

Sementara itu, iPhone 17 Pro setelah dijatuhkan dari ketinggian yang sama mengalami beberapa goresan, tetapi tidak mengalami kerusakan parah, tidak seperti iPhone Air yang bagian belakangnya jadi hancur.

Meski demikian, Allstate Protection Plans menyatakan desain perangkat baru lebih unggul daripada yang lama dalam hal daya tahan, dan telah melampaui standar industri.

Baca Juga:

Itu tidak berarti rekomendasi umum untuk menggunakan casing dan pelindung layar tidak berlaku.

Pengguna perangkat sebaiknya tetap mengikuti rekomendasi tersebut karena biaya perbaikan perangkat bisa sangat mahal kalau sampai rusak



TAGS   iPhone 17 Pro  iPhone Air  desain  ditekuk  Uji Coba 
