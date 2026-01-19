iPhone Fold & 18 Pro Akan Meluncur Ini, Simak Bocoran Spesifikasinya

Senin, 19 Januari 2026 – 10:53 WIB

jpnn.com - Apple diam-diam tengah mempersiapkan sejumlah smartphone yang akan dirilis pada tahun ini

Adapun smartphone yang disiapkan, yakni iPhone lipat pertama Apple, iPhone Fold, dan iPhone 18 Pro.

Ketiga perangkat itu akan meluncur pada September mendatang.

Dilansir dari GSM Arena pada Sabtu, kehadiran perangkat iPhone itu terungkap pertama kali oleh analis dari GF Securities, Jeff Pu, dalam catatan kepada investor yang beredar baru-baru ini.

Menurut bocoran tersebut, iPhone Fold akan dibekali layar utama lipat berukuran 7,8 inci (19,8 cm) serta layar penutup 5,3 inci (13,5 cm).

Perangkat itu disebut menggunakan chipset A20 Pro yang dipadukan dengan chip N2 milik Apple, RAM 12GB LPDDR5, modem C2, serta dukungan autentikasi Touch ID.

Dari sisi kamera, iPhone Fold dikabarkan membawa dua kamera belakang 48 megapiksel, sedangkan kamera depan beresolusi 18 megapiksel akan tersedia baik di layar bagian dalam maupun layar penutup.

Sementara itu, iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max juga dilaporkan akan ditenagai chipset A20 Pro, chip N2, serta modem C2, dengan RAM 12GB LPDDR5 dan kamera depan 18 megapiksel.