JPNN.com - Daerah

IPM Tangsel Capai 84,81, Pemkot Singgung Soal Kemampuan Tekan Pengangguran

Senin, 26 Januari 2026 – 23:05 WIB
Ilustrasi lowongan kerja.Foto: Instagram/Kemnaker

jpnn.com, TANGSEL - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 84,81 per Januari 2026 atau menjadi tertinggi dibandingkan daerah di Banten.

"Saat ini IPM Tangsel mencapai 84,81, yang menjadi tertinggi di Banten," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangsel TB Asep Nurdin kepada awak media, Senin (26/1).

Asep mengatakan tren positif ini menjadi refleksi dari keberhasilan program kesejahteraan yang terintegrasi dari tingkat kelurahan seperti arahan Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie. 

"Sesuai arahan Bapak Wali Kota, fokus kami itu memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar dia.

Asep menuturkan satu pilar utama dalam mendongkrak kesejahteraan ialah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). 

Per awal 2026, angka pengangguran di Tangsel ditekan ke level 5,09 persen, turun dari periode sebelumnya yang berada di angka 5,81 persen.

Asep menyebutkan penurunan TPT tidak lepas dari efektivitas program D3 (Dilatih, Disertifikasi, dan Ditempatkan) yang dikelola secara lintas sektoral. 

Dia menyebut program D3 menyasar angkatan kerja muda untuk mendapatkan sertifikasi keahlian yang relevan dengan kebutuhan industri di kawasan penyangga Jakarta.

