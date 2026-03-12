Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Riding Bareng Komunitas, IPONE Memperkenalkan Lini Pelumas Baru

Kamis, 12 Maret 2026 – 14:55 WIB
Lini pelumas terbaru IPONE di Moride Lampung 2026. Foto: ipone

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan pencinta roda dua berkumpul dalam kegiatan Moride Lampung 2026 yang digelar oleh brand pelumas asal Prancis, IPONE, pada Sabtu, 7 Maret 2026.

Tak sekadar riding bareng, acara juga menjadi momentum bagi IPONE memperkenalkan lini pelumas terbarunya kepada komunitas motor di daerah.

Kegiatan diikuti lebih dari 130 peserta dari berbagai komunitas motor di Lampung dan sekitarnya.

Para peserta memulai perjalanan dari titik kumpul di SC Motor sebelum melanjutkan riding bersama menuju L’essence Cafe sebagai lokasi utama acara.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, mengatakan Moride dirancang sebagai ruang silaturahmi antara brand dengan komunitas motor di berbagai daerah.

Menurutnya, kegiatan bukan hanya tentang berkendara bersama, tetapi juga menjadi kesempatan bagi pengguna untuk mengenal lebih dekat kualitas pelumas IPONE.

“Kami ingin mempererat hubungan dengan komunitas sekaligus berbagi pengalaman seputar perawatan motor,” ujar Welmart.

Dalam kegiatan tersebut, lima rider terpilih mendapat kesempatan mencoba langsung oli mesin IPONE secara gratis.

