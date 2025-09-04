IPONE Merilis 3 Varian Baru Pelumas Motor di Custom War Bali 2025

Kamis, 04 September 2025 – 06:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - IPONE memperkenalkan kembali tiga varian pelumas terbarunya di Custom War Bali 2025, Pantai Padang Galak, Bali, Minggu (30/8) lalu.

Ajang tersebut dipilih karena erat kaitannya dengan kultur roda dua sekaligus menjadi titik temu komunitas motor di Indonesia.

Tiga varian baru pelumas yang diperkenalkan yaitu IPONE M4, IPONE M4 SCOOT, dan IPONE R4000 SCOOT.

IPONE M4

Pelumas untuk motor 4-Tak bebek dan sport harian, tersedia dalam viskositas 10W-30, 10W-40, dan 20W-50 dengan kemasan 1L dan 0.8L.

Menggunakan aditif berkualitas tinggi, memenuhi standar JASO MA2 dan API SN, serta menjaga kebersihan mesin, performa stabil, dan perlindungan maksimal pada suhu tinggi.

Harga rekomendasi IPONE M4 untuk konsumen Indonesia:

M4 10W-30: Rp63.000 (0.8L), Rp 86.000 (1L)