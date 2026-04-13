IPONE Merilis Lini Pelumas untuk Motor Harian dan Balap

Senin, 13 April 2026 – 19:24 WIB
Lini pelumas IPONE untuk motor. Foto: ipone

jpnn.com, JAKARTA - IPONE kian serius menggarap segmen pelumas motor dua-tak (2T) di Indonesia, lewat peluncuran IPONE R2000, Samourai Racing, Stroke R2.

Rangkaian produk dirancang untuk menjawab kebutuhan beragam pengguna, mulai dari pemakaian harian hingga balapan.

IPONE R2000 merupakan pembaruan dari varian sebelumnya, R2000 RS FRAISE, dengan peningkatan pada formula semi-synthetic+.

Formula baru diklaim lebih optimal untuk mesin 2T modern maupun klasik.

IPONE R2000 dapat digunakan baik untuk sistem premix maupun oil injection.

Pelumas juga telah memenuhi standar API TC dan JASO FD, yang menjadi acuan performa dan kebersihan pembakaran pada mesin 2T.

Hasilnya, mesin disebut mampu bekerja lebih efisien dengan emisi asap yang lebih rendah.

Ciri khas aroma strawberry tetap dipertahankan, yang sudah menjadi identitas yang melekat pada produk IPONE.

