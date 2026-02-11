Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

IPONE Merilis Pelumas Anyar Katana Series di IIMS 2026

Rabu, 11 Februari 2026 – 05:46 WIB
IPONE Merilis Pelumas Anyar Katana Series di IIMS 2026 - JPNN.COM
Pelumas terbaru IPONE Katana series di IIMS 2026. Foto: ipone

jpnn.com, JAKARTA - Produsen pelumas asal Prancis, IPONE, menegaskan eksistensinya di pasar roda dua Indonesia dengan merilis produk terbaru Katana Series di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Peluncuran menandai langkah IPONE dalam menjawab kebutuhan pengendara modern yang makin beragam.

Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE), Welmart Purba, menjelaskan Katana Series hadir dengan pilihan varian yang lengkap.

Baca Juga:

Mulai dari Katana Scoot 5W-40, Katana 15W-50, R4000 15W-50, hingga R2000 dengan peningkatan formula.

Seluruh produk dirancang untuk memberikan performa optimal sesuai karakter dan kebutuhan mesin.

“Melalui partisipasi di IIMS 2026, Ipone menegaskan visinya sebagai pemain global pelumas roda dua, mendukung passion berkendara mulai dari mobilitas harian hingga kompetisi,” ujar Welmart dalam keterangan resminya, Selasa (10/2).

Baca Juga:

Katana Scoot 5W-40 menjadi perhatian tersendiri, karena diklaim sebagai pelumas 100 persen sintetis premium pertama untuk skuter matik yang menggunakan teknologi Ester.

Dengan kombinasi PAO dan Ester, pelumas mampu menjaga kebersihan mesin, memberikan akselerasi halus, serta performa maksimal untuk motor matic.

Produsen pelumas asal Prancis, IPONE, menegaskan eksistensinya di pasar roda dua Indonesia dengan merilis produk terbaru Katana Series di IIMS 2026

