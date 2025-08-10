Close Banner Apps JPNN.com
IPPA Fest 2025 di Aloha Beach PIK2, Jeruji Besi Tak Membatasi Karya Menyentuh Hati

Minggu, 10 Agustus 2025 – 14:22 WIB
IPPA Fest 2025 di Aloha Beach PIK2, Jeruji Besi Tak Membatasi Karya Menyentuh Hati - JPNN.COM
Dirjenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Mashudi. Foto: Humas Ditjenpas

jpnn.com, TANGERANG - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menggelar Indonesian Prison Products & Art Festival (IPPA Fest) 2025 di Aloha Beach, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Tangerang, pada 8-10 Agustus.

Festival itu menjadi ajang pamer kreativitas para warga binaan lembaga pemasyarakatan, sekaligus membawa pesan menyentuh hati.

IPPA Fest 2025 berlangsung di tengah udara pantai yang hangat. Kesemarakan dekorasi menyambut pengunjung di Aloha PIK 2, Tangerang, sejak Jumat lalu (8/8/2025).

Baca Juga:

Di tengah keramaian itu, ribuan karya kreatif warga binaan dari seluruh Indonesia terpajang rapi sebagai bukti bahwa kreativitas tak pernah terpenjara.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenimipas Mashudi yang berdiri di panggung pembukaan menyampaikan pesan yang menyentuh hati.

Dia menuturkan IPPA Fest dalah ruang nyata pemberdayaan warga binaan melalui sektor ekonomi kreatif.

Baca Juga:

Menurut Mashudi, festival yang mengangkat tema 'Merdeka Beraktivitas Walau Tempat Terbatas' itu juga selaras dengan butir ketiga Astacita Presiden Republik Indonesia dan program akselerasi Kementerian Hukum di bidang pemasyarakatan dan imigrasi.

"Tema ini mengingatkan kita bahwa semangat dan daya cipta warga binaan tak pernah dibatasi oleh tembok penjara. Mereka mampu berkarya, mencipta, dan membangun nilai," ujar Mashudi.

IPPA Fest 2025 menjadi ajang pamer kreativitas para warga binaan lembaga pemasyarakatan, sekaligus membawa pesan menyentuh hati.

