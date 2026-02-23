Ipsos: Promosi Menarik-Keamanan Akun Jadi Faktor Penting Memilih Dompet Digital

jpnn.com, JAKARTA - Dompet digital (e-wallet) kini bukan sekedar alternatif metode pembayaran, melainkan telah berevolusi menjadi bagian dari gaya hidup finansial masyarakat.

Industri ini memasuki fase baru dengan hadirnya ekosistem terpadu dalam satu aplikasi yang mampu memenuhi beragam kebutuhan transaksi digital.

Melalui studi terbaru Ipsos Indonesia bertajuk Digital Wallet Research 2026: User Behavior & Competitive Landscape, hasil riset menunjukkan dompet digital makin terintegrasi dalam berbagai kebutuhan transaksi finansial harian, di mana mayoritas masyarakat menggunakan dompet digital untuk belanja online (86%), pembelian makanan dan minuman (77%), pembayaran tagihan rutin seperti listrik dan internet (69%) dan transfer ke rekening bank (68%).

Dalam momentum pertumbuhan yang pesat, terbuka ruang kompetitif bagi para pemain utama seperti ShopeePay, GoPay, DANAdan OVO untuk menghadirkan inovasi berkelanjutan melalui ragam promo, penguatan fitur serta pengembangan ekosistem layanan yang relevan dengan kebutuhan transaksi digital masyarakat.

Di antara para pemain dompet digital di Indonesia, ShopeePay, GoPay, DANA dan OVO, ShopeePay menduduki peringkat pertama pada indikator utama.

Adapun indikatornya antara lain adalah:

1. Indikator merek yang paling pertama diingat atau Top Of Mind, 41% responden memilih ShopeePay, disusul dengan Dana (26%), GoPay (23%), OVO (8%), dan lainnya (2%).

2. Indikator dompet digital yang digunakan dalam 3 bulan terakhir, ShopeePay menduduki peringkat paling tinggi dengan persentase 91%, disusul dengan GoPay (67%), Dana (67%) dan OVO (44%).