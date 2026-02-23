Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Ipsos: Promosi Menarik-Keamanan Akun Jadi Faktor Penting Memilih Dompet Digital

Senin, 23 Februari 2026 – 19:07 WIB
Ipsos: Promosi Menarik-Keamanan Akun Jadi Faktor Penting Memilih Dompet Digital - JPNN.COM
Executive Director Ipsos Indonesia Andi Sukma. Foto: Dok. Ipsos

jpnn.com, JAKARTA - Dompet digital (e-wallet) kini bukan sekedar alternatif metode pembayaran, melainkan telah berevolusi menjadi bagian dari gaya hidup finansial masyarakat.

Industri ini memasuki fase baru dengan hadirnya ekosistem terpadu dalam satu aplikasi yang mampu memenuhi beragam kebutuhan transaksi digital.

Melalui studi terbaru Ipsos Indonesia bertajuk Digital Wallet Research 2026: User Behavior & Competitive Landscape, hasil riset menunjukkan dompet digital makin terintegrasi dalam berbagai kebutuhan transaksi finansial harian, di mana mayoritas masyarakat menggunakan dompet digital untuk belanja online (86%), pembelian makanan dan minuman (77%), pembayaran tagihan rutin seperti listrik dan internet (69%) dan transfer ke rekening bank (68%).

Baca Juga:

Dalam momentum pertumbuhan yang pesat, terbuka ruang kompetitif bagi para pemain utama seperti ShopeePay, GoPay, DANAdan OVO untuk menghadirkan inovasi berkelanjutan melalui ragam promo, penguatan fitur serta pengembangan ekosistem layanan yang relevan dengan kebutuhan transaksi digital masyarakat.

Di antara para pemain dompet digital di Indonesia, ShopeePay, GoPay, DANA dan OVO, ShopeePay menduduki peringkat pertama pada indikator utama.

Adapun indikatornya antara lain adalah:

Baca Juga:

1. Indikator merek yang paling pertama diingat atau Top Of Mind, 41% responden memilih ShopeePay, disusul dengan Dana (26%), GoPay (23%), OVO (8%), dan lainnya (2%).

2. Indikator dompet digital yang digunakan dalam 3 bulan terakhir, ShopeePay menduduki peringkat paling tinggi dengan persentase 91%, disusul dengan GoPay (67%), Dana (67%) dan OVO (44%).

Menurut Survei Ipsos promosi menarik dan keamanan akun jadi faktor penting memilih dompet digital.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dompet digital  IPSOS  dompet digital ovo  pasar dompet digital 
BERITA DOMPET DIGITAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp