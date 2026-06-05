Iqbaal Ramadhan Cerita Karakter Unik dalam Monster Pabrik Rambut

Jumat, 05 Juni 2026 – 13:13 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Iqbaal Ramadhan memerankan tokoh bernama Bona dalam film Monster Pabrik Rambut.

Dia mengatakan bahwa karakternya tersebut sangat unik dan imajinatif.

Demi menciptakan Bona, Iqbaal Ramadhan banyak berdiskusi dengan sutradara Edwin.

Baca Juga: Film Monster Pabrik Rambut Tayang di Bioskop Mulai Hari Ini

“Bona adalah karakter yang unik, ajaib, fantastis, dan aneh. Bentuknya berbeda tapi tetap punya keterkaitan yang penting dengan cerita yang diangkat di film ini," ungkap Iqbaal Ramadhan.

Mantan personel Coboy Junior itu menilai Bona juga menjadi simbol resistansi terhadap standar produktivitas gila-gilaan yang dipaksakan oleh sebuah sistem yang banyak terjadi saat ini dan banyak dinormalisasi.

Oleh sebab itu, Iqbaal Ramadhan mengajak penonton untuk menyaksikan film Monster Pabrik Rambut.

Baca Juga: Monster Pabrik Rambut Sajikan Horor Fantasi Retro dengan Sinematik Berbeda

"Monster Pabrik Rambut adalah horor retro fantastis yang keren dari Edwin, nikmati perjalanannya,” tambah Iqbaal Ramadhan.

Film Monster Pabrik Rambut sudah mulai tayang di bioskop Indonesia sejak Kamis (4/6).