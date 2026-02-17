Iqbaal Ramadhan dan Rachel Amanda Terlibat, Monster Pabrik Rambut World Premiere di Berlinale 2026

jpnn.com, BERLIN - Film terbaru rumah produksi Palari Films yang disutradarai Edwin, Monster Pabrik Rambut baru saja melakukan world premiere (penayangan perdana) di Berlin International Film Festival (Berlinale) 2026.

Tayang di program Berlinale Special Midnight, world premiere Monster Pabrik Rambut berlangsung pada 14 Februari 2026 di Uber Eats Music Hall, Berlin, Jerman.

World premiere juga turut dihadiri oleh sutradara Edwin, duo produser Meiske Taurisia dan Muhammad Zaidy, serta jajaran pemeran Rachel Amanda, Iqbaal Ramadhan, Sal Priadi, Luqman Hakim (Kak Kev) dan Aryani Willems.

Film Monster Pabrik Rambut pun mendapat sambutan yang meriah di hadapan hampir 2000 penonton sekaligus menggugah dan mengguncang penonton Berlinale.

Salah satu momen saat film itu menghadirkan visual yang menyeramkan mulai dari teror ‘hantu’ hingga matinya satu per satu para buruh di pabrik rambut.

“Di film Monster Pabrik Rambut saya mencoba mengeksplorasi berbagai gabungan genre mulai dari horor, body-horror, dark comedy, hingga fantasi. Melalui pendekatan film genre, saya ingin mengajak penonton untuk berefleksi terhadap situasi yang terjadi saat ini, ketika hal seperti workaholic menjadi sebuah pujian, alih-alih menjadi hal yang perlu kita kritisi,” ungkap penulis dan sutradara Edwin.

“Senang sekali Monster Pabrik Rambut mendapat respons positif dari audiens internasional di Berlinale. Semoga ini menjadi awal yang baik untuk perjalanan film ini dan mendapat respons positif juga saat tayang di Indonesia,” tambah pemeran Iqbaal Ramadhan.

Sebelumnya, para kru dan pemeran Monster Pabrik Rambut juga menghadiri Opening Gala Berlinale ke-76 yang berlangsung pada 12 Februari 2026.