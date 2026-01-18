Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Iqbaal Ramadhan Tampil Berbeda, Monster Pabrik Rambut Tayang Perdana di Berlinale 2026

Minggu, 18 Januari 2026 – 06:06 WIB
Poster film Monster Pabrik Rambut (Sleep No More). Foto: Dok. Palari Films

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru persembahan Palari Films karya penulis dan sutradara Edwin, Monster Pabrik Rambut (Sleep No More) akan world premiere (tayang perdana) di Berlin International Film Festival (Berlinale) 2026.

Ini menjadi ketiga kalinya film panjang Edwin mendapat kesempatan tayang di Berlinale.

Dalam Berlinale 2026, film Monster Pabrik Rambut (Sleep No More) akan tayang dalam program Berlinale Special Midnight.

Berlinale Special Midnight adalah program khusus di Berlinale yang terdiri dari berbagai karya yang telah dikurasi, menampilkan karya-karya inovatif dan beragam dari berbagai dunia, termasuk film-film genre.

Film Monster Pabrik Rambut (Sleep No More) dibintangi oleh Rachel Amanda,.Lutesha, Iqbaal Ramadhan, Didik Nini Thowok, Sal Priadi, dan memperkenalkan Luqman Hakim (Kev).

Dalam International trailer yang dirilis, terlihat penampilan sangat berbeda dari Iqbaal Ramadhan, yang belum pernah ditampilkan di berbagai film yang dibintangi sebelumnya.

"Bersyukur bisa menampilkan karya terbaru saya di Berlinale, dan kembali untuk ketiga kalinya film panjang saya ditayangkan di Berlinale. Berlin International Film Festival menjadi salah satu festival penting di dunia, dan ini menjadi awal yang baik bagi perjalanan film terbaru kami,” ungkap penulis dan sutradara film Monster Pabrik Rambut (Sleep No More) Edwin.

Film tersebut ditulis Edwin bersama Eka Kurniawan dan Daishi Matsunaga. Diproduseri oleh Meiske Taurisia dan Muhammad Zaidy, Monster Pabrik Rambut (Sleep No More) menjadi ko-produksi internasional antara Indonesia, Singapura, Jepang, Jerman, dan Prancis.

