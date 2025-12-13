Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Ira Fatana

Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 13 Desember 2025 – 06:35 WIB
Ira Fatana - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - "Apa rencana Anda setelah mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo?"

Itulah pertanyaan saya saat makan malam dengan Ira Puspadewi dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Saat itu mereka baru tiga hari lepas dari tahanan.

"Belum tahu. Ini masih jetlag," ujar Harry Muhammad Adhi Caksono setengah bercanda. "Iya, masih jetlag," timpal Ira lantas tertawa.

Harry Muhammad Adhi Caksono, Dahlan Iskan, dan Ira Puspadewi saat makan malam tiga hari setelah Ira keluar dari rumah tahanan.--

Salah satu bentuk jetlag itu soal cahaya. Mereka sudah terbiasa cahaya lampu redup di tahanan. Hari pertama tidak lagi di tahanan, Ira merasa lampu rumahnya terlalu terang.

"Sampai saya minta lampunya diganti," ujar Ira, mantan direktur utama BUMN PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) itu.

"Ini lampu lama," ujar Zaim Uchrowi, suami Ira, menjawab permintaan istrinya itu. Rupanya Ira benar-benar sudah terbiasa dengan lampu redup selama 10 bulan di tahanan.

Saya pun minta Ira dan Harry bisa cepat mengatasi jetlag. Harus segera move on. Tidak boleh menangis lagi. Jangan terus melayani permintaan wawancara media. Stop. Saya lihat Ira masih menahan tangis setiap tampil di media.



