Irak vs Norwegia, Solbakken Gantungkan Harapan ke Erling Haaland

jpnn.com - JAKARTA - Duel Timnas Irak vs Norwegia pada Grup I Piala Dunia 2026 akan tersajid di Stadion Gillette, Boston, Amerika Serikat, Rabu (17/6) WIB. Norwegia datang ke panggung sepak bola terbesar dunia setelah penantian 28 tahun.

Tim berjuluk Singa Nordik itu membawa pemain-pemain bintang, seperti Erling Haaland, Martin Odegaard, serta lainnya yang bermain di liga-liga top Eropa. Tugas pertama mereka adalah menghadapi pertandingan pembuka melawan Irak yang kembali ke putaran final setelah absen lebih lama lagi, 40 tahun.

Pelatih Timnas Norwegia Stale Solbakken berharap penyerang andalan mereka, Erling Haaland, mampu memberikan dampak besar bagi tim untuk memenangkan laga melawan Irak.

"Semoga Erling (Haaland) bisa memberikan dampak yang sangat besar," kata Stale Solbakken dalam laman resmi FIFA yang dipantau di Jakarta, Selasa (16/6).

Solbakken menyadari pentingnya pertandingan melawan Irak tersebut. Dia pun merasa percaya diri, tim asuhannya bisa meraih tiga poin. "Kami berada di grup yang sangat kompetitif, mungkin yang tersulit. Jika kami bisa memulai dengan tiga poin, maka kami berada di jalur yang benar," ungkapnya.

Upaya Norwegia untuk mencapai hal itu akan terbantu dengan kehadiran Haaland, salah satu striker paling mematikan di dunia, dalam barisan mereka. Solbakken yakin bahwa dalam hal mencetak gol, Haaland tidak tertandingi. “Saya pikir dia adalah pencetak gol terbaik di dunia,” katanya.

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Dia menjelaskan bahwa Haaland dalam kondisi fisik prima.

Striker 25 tahun itu diberi sedikit istirahat di akhir musim, melewatkan satu pertandingan untuk Manchester City dan satu untuk Timnas Norwergia.