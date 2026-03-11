Iran Ambil Sikap Tegas, Piala Dunia 2026 Tak Lagi Relevan

jpnn.com - Keputusan mengejutkan datang dari Iran terkait keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia 2026.

Negara yang dikenal dengan julukan The Melli itu memilih mundur dari turnamen empat tahunan tersebut setelah memanasnya situasi geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.

Pernyataan resmi disampaikan Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali.

Menurutnya, kondisi yang dialami negaranya membuat keikutsertaan di Piala Dunia tidak lagi menjadi prioritas.

"Bagaimana mungkin kami tampil di Piala Dunia, sementara rezim korup ini (AS) telah menghilangkan nyawa pemimpin kami," ucap Donyamali.

Pemerintah Iran menilai situasi keamanan dan politik tidak memungkinkan tim nasional mereka tampil di turnamen yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut.

Selain itu, status Amerika Serikat sebagai salah satu tuan rumah menjadi faktor penting.

Iran menilai kehadiran tim mereka di wilayah AS tidak berada dalam situasi yang aman, terlebih dengan adanya kebijakan pembatasan terhadap warga Iran.