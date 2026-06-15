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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Iran-Amerika Serikat Sepakat Damai, Rupiah Menguat 82 Poin Jadi Sebegini

Senin, 15 Juni 2026 – 10:22 WIB
Iran-Amerika Serikat Sepakat Damai, Rupiah Menguat 82 Poin Jadi Sebegini - JPNN.COM
Nilai tukar rupiah pada Senin pagi menguat menjadi Rp 17.778 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.860 per USD. Foto/Ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Senin pagi bergerak menguat 82 poin atau 0,46 persen.

Mata uang garuda menguat menjadi Rp 17.778 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.860 per USD.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah dipicu harapan perdamaian di Timur Tengah antara AS dengan Iran.

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Dia menyebut rupiah berpotensi kembali menguat terhadap dolar AS di tengah meningkatnya harapan perdamaian di Timur Tengah memicu sentimen risk-on.

“Di satu sisi ada penurunan pada harga minyak mentah dunia. Indeks dolar AS turun oleh laporan bahwa kesepakatan damai interim antara AS-Iran telah tercapai," ucap Lukman kepada di Jakarta, Senin.

Mengutip Sputnik, kesepakatan final antara Iran dan Amerika Serikat akan disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), demikian dilaporkan kantor berita Iran, Mehr, mengutip rancangan nota kesepahaman antara Teheran dan Washington.

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Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharib Abadi memastikan bahwa nota kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat telah rampung dan dijadwalkan ditandatangani di Swiss pada Jumat, 19 Juni.

Berdasarkan rancangan tersebut, Amerika Serikat juga berkomitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Iran serta menghormati kedaulatan Republik Islam Iran.

Nilai tukar rupiah pada Senin pagi menguat menjadi Rp 17.778 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.860 per USD.

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TAGS   kurs rupiah  rupiah  USD  Iran  Amerika Serikat 
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