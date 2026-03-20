Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Iran Ancam tidak Menahan Diri Jika Infrastrukturnya Diserang

Sabtu, 21 Maret 2026 – 00:10 WIB
Iran Ancam tidak Menahan Diri Jika Infrastrukturnya Diserang - JPNN.COM
Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi. ANTARA/Xinhua/Shadati/aa.

jpnn.com - ISTANBUL - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya "tidak akan menahan diri sama sekali" jika infrastrukturnya diserang.

Araghchi menyampaikan itu pada Jumat (20/3), di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.

"Kami memiliki informasi intelijen tentang rencana Israel untuk menyerang infrastruktur. Sekali lagi: Tidak akan ada pengekangan sama sekali jika infrastruktur kami diserang," tulis Araghchi di akun media sosial X, sambil mengunggah video yang menampilkan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa rakyat Iran ialah pria dan wanita yang berprinsip. "Rakyat Iran tidak melakukan serangan mendadak terhadap musuh saat sedang berdialog.

Hanya ketika diserang barulah kami merespons dengan kuat."

Dalam video yang diunggah oleh Araghchi, Trump terlihat mengatakan percaya Iran akan menyerang AS berdasarkan informasi yang dia terima dari para pejabat tinggi Negeri Paman Sam.

Baca Juga:

"Jika kami tidak melakukan ini pada saat kami melakukannya, saya pikir mereka memang berniat menyerang kami," tambah Trump. 

Sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang hingga kini telah menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, permusuhan telah meningkat.

Iran pada Jumat (20/3) mengancam tidak akan menahan diri lagi jika infrastrukturnya diserang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Amerika Serikat  Perang Iran vs Israel-AS  Israel  infrastruktur 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp