Iran Ancam tidak Menahan Diri Jika Infrastrukturnya Diserang

jpnn.com - ISTANBUL - Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negaranya "tidak akan menahan diri sama sekali" jika infrastrukturnya diserang.

Araghchi menyampaikan itu pada Jumat (20/3), di tengah eskalasi yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.

"Kami memiliki informasi intelijen tentang rencana Israel untuk menyerang infrastruktur. Sekali lagi: Tidak akan ada pengekangan sama sekali jika infrastruktur kami diserang," tulis Araghchi di akun media sosial X, sambil mengunggah video yang menampilkan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Dia mengatakan bahwa rakyat Iran ialah pria dan wanita yang berprinsip. "Rakyat Iran tidak melakukan serangan mendadak terhadap musuh saat sedang berdialog.

Hanya ketika diserang barulah kami merespons dengan kuat."

Dalam video yang diunggah oleh Araghchi, Trump terlihat mengatakan percaya Iran akan menyerang AS berdasarkan informasi yang dia terima dari para pejabat tinggi Negeri Paman Sam.

"Jika kami tidak melakukan ini pada saat kami melakukannya, saya pikir mereka memang berniat menyerang kami," tambah Trump.

Sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang hingga kini telah menewaskan sekitar 1.300 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ayatollah Ali Khamenei, permusuhan telah meningkat.