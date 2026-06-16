Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Iran-AS Damai, Purbaya Punya Kabar Baik soal APBN

Selasa, 16 Juni 2026 – 11:00 WIB
Iran-AS Damai, Purbaya Punya Kabar Baik soal APBN - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran bakal berdampak positif bagi APBN RI.

Purbaya menjelaskan akibat perang antara Iran versus AS-Israel kondisi minyak dan gas Indonesia memprihatinkan. 

Sebab, perang tiga negara ini membuat kenaikan harga kebutuhan migas. Karena itu, APBN menanggung subsidi terhadap migas di dalam negeri.

Baca Juga:

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kami sisihkan untuk subsidi," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (15/6).

Karena itu, Purbaya menilai apabila ketegangan geopolitik mereda dan harga energi menjadi lebih stabil, kebutuhan anggaran subsidi diperkirakan akan menurun

Menurut dia, berkurangnya kebutuhan subsidi energi bisa membuka ruang fiskal yang lebih besar guna mendukung program prioritas pemerintah.

Baca Juga:

"Sehingga akan jauh berkurang (beban subsidi) dan ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program. Kami lihat seperti apa perkembangannya," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah masih bakal mencermati perkembangan kondisi global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap postur APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran bakal berdampak positif bagi APBN RI.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   iran-as  Iran  APBN  purbaya 
BERITA IRAN-AS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp