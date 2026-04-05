Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Iran Bakal Menghancurkan Kedubes Israel di Timur Tengah

Minggu, 05 April 2026 – 04:50 WIB
Ilustrasi serangan rudal Iran ke Israel. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com, TEHERAN - Juru bicara markas besar pusat Khatam Al-Anbiya dari komando militer Iran Ebrahim Zolfaghari mengatakan angkatan bersenjata Iran akan menghancurkan Kedutaan Besar (Kedubes) Israel di Timur Tengah.

Peringatan itu disampaikan jika Israel menyerang kedubes maupun fasilitas diplomatik Iran.

"Jika ada serangan atau agresi apa pun dilakukan terhadap kedutaan besar atau pusat diplomatik milik Iran, maka seluruh kedutaan besar rezim ini (Israel) di kawasan akan menjadi sasaran yang sah dari angkatan bersenjata Iran dan akan menjadi sasaran serangan," kata Zolfaghari, Sabtu.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk Teheran, hingga menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika di Timur Tengah. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber Sputnik/RIA Novosti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Israel  Iran  perang Iran Israel  Perang Iran vs Isreal-AS  Timur Tengah 
BERITA ISRAEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp