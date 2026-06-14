Iran Bantah Klaim Trump, Sebut Kesepakatan Damai dengan AS Masih Dikaji

jpnn.com, ISTANBUL - Pemerintah Iran menegaskan bahwa keputusan final mengenai memorandum kesepakatan damai dengan Amerika Serikat belum ditetapkan karena masih berada dalam tahap peninjauan mendalam.

Proses peninjauan secara menyeluruh terhadap rancangan dokumen tersebut dilaporkan masih terus berjalan di tingkat pengambil kebijakan.

"Iran belum mengumumkan keputusan final mengenai memorandum kesepakatan yang diusulkan," kata sumber tersebut kepada kantor berita Fars.

Ia menambahkan bahwa peninjauan terhadap aspek politik, hukum, dan teknis dari proposal yang diajukan masih terus berlangsung.

Menurut Fars, berbagai aspek dalam rancangan kesepakatan tersebut saat ini sedang dibahas baik di tingkat para ahli maupun pengambil keputusan.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis di platform Truth Social pada Sabtu (13/6) bahwa kesepakatan dengan Iran dijadwalkan untuk ditandatangani pada Minggu.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang negaranya berperan sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran, juga menyatakan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi dirampungkan dalam waktu 24 jam ke depan.

Namun, Iran menegaskan bahwa perjanjian itu tidak akan ditandatangani pada Minggu, meskipun kemungkinan dapat diteken dalam beberapa hari mendatang.