Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Bantah Klaim Trump, Sebut Kesepakatan Damai dengan AS Masih Dikaji

Minggu, 14 Juni 2026 – 19:51 WIB
Iran Bantah Klaim Trump, Sebut Kesepakatan Damai dengan AS Masih Dikaji - JPNN.COM
Ilustrasi - Amerika Serikat dan Iran. /ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com, ISTANBUL - Pemerintah Iran menegaskan bahwa keputusan final mengenai memorandum kesepakatan damai dengan Amerika Serikat belum ditetapkan karena masih berada dalam tahap peninjauan mendalam.

Proses peninjauan secara menyeluruh terhadap rancangan dokumen tersebut dilaporkan masih terus berjalan di tingkat pengambil kebijakan.

"Iran belum mengumumkan keputusan final mengenai memorandum kesepakatan yang diusulkan," kata sumber tersebut kepada kantor berita Fars.

Baca Juga:

Ia menambahkan bahwa peninjauan terhadap aspek politik, hukum, dan teknis dari proposal yang diajukan masih terus berlangsung.

Menurut Fars, berbagai aspek dalam rancangan kesepakatan tersebut saat ini sedang dibahas baik di tingkat para ahli maupun pengambil keputusan.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menulis di platform Truth Social pada Sabtu (13/6) bahwa kesepakatan dengan Iran dijadwalkan untuk ditandatangani pada Minggu.

Baca Juga:

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang negaranya berperan sebagai mediator antara Amerika Serikat dan Iran, juga menyatakan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi dirampungkan dalam waktu 24 jam ke depan.

Namun, Iran menegaskan bahwa perjanjian itu tidak akan ditandatangani pada Minggu, meskipun kemungkinan dapat diteken dalam beberapa hari mendatang.

Pemerintah Iran menegaskan keputusan final mengenai memorandum kesepakatan damai dengan Amerika Serikat belum ditetapkan karena masih dalam kajian.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Amerika Serikat  Donald Trump  perang iran-AS 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp