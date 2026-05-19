Iran Bentuk Badan Baru untuk Memalak Kapal-Kapal di Selat Hormuz

jpnn.com, TEHERAN - Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz, termasuk menarik biaya dari kapal-kapal yang lewat.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Senin (18/5) menyatakan mereka akan memberikan "informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz dan perkembangan terbaru" lewat platform X.

Namun, otoritas Iran belum menjelaskan struktur, kewenangan, maupun tanggung jawab lembaga baru tersebut.

Pada Sabtu, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan negaranya telah menyiapkan mekanisme pengaturan lalu lintas maritim melalui jalur tertentu di Selat Hormuz.

Ia menyebut Iran akan mengenakan biaya untuk layanan khusus yang diberikan melalui mekanisme tersebut.

"Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan memperoleh manfaat," tulis Azizi di X.

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian membalasnya dengan serangan terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan pasar internasional. Gangguan di perairan itu memicu kekhawatiran global terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas sejak eskalasi konflik terjadi di Iran.