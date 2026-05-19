Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Bentuk Badan Baru untuk Memalak Kapal-Kapal di Selat Hormuz

Selasa, 19 Mei 2026 – 14:36 WIB
Iran Bentuk Badan Baru untuk Memalak Kapal-Kapal di Selat Hormuz - JPNN.COM
Ilustrasi Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com, TEHERAN - Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz, termasuk menarik biaya dari kapal-kapal yang lewat.

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran pada Senin (18/5) menyatakan mereka akan memberikan "informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz dan perkembangan terbaru" lewat platform X.

Namun, otoritas Iran belum menjelaskan struktur, kewenangan, maupun tanggung jawab lembaga baru tersebut.

Baca Juga:

Pada Sabtu, Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi mengatakan negaranya telah menyiapkan mekanisme pengaturan lalu lintas maritim melalui jalur tertentu di Selat Hormuz.

Ia menyebut Iran akan mengenakan biaya untuk layanan khusus yang diberikan melalui mekanisme tersebut.

"Dalam proses ini, hanya kapal komersial dan pihak yang bekerja sama dengan Iran yang akan memperoleh manfaat," tulis Azizi di X.

Baca Juga:

Pada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran, yang kemudian membalasnya dengan serangan terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur energi terpenting dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan pasar internasional. Gangguan di perairan itu memicu kekhawatiran global terhadap pasokan minyak, bahan bakar, dan gas sejak eskalasi konflik terjadi di Iran.

Ia menyebut Iran akan mengenakan biaya untuk layanan khusus yang diberikan kepada kapal-kapal di Selat Hormuz

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Selat Hormuz  kapal  perang Iran 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp