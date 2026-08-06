Iran Berjanji Mendukung Apa Pun Keputusan Palestina

jpnn.com, TEHERAN - Iran akan mendukung setiap keputusan yang dibuat para pemimpin Palestina selama proses negosiasi, kata Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Rabu (5/8).

Sebelumnya pada hari itu, Presiden Pezeshkian melakukan percakapan telepon dengan pemimpin kantor politik kelompok perjuangan Palestina Hamas, Khalil al-Hayya.

"Kami akan mendukung keputusan apa pun yang dibuat oleh kepemimpinan Palestina dalam proses negosiasi," kata Pezeshkian, seperti dikutip kantor berita Tasnim.

Presiden Iran itu juga meyakinkan pemimpin Hamas bahwa isu-isu yang berkaitan dengan Palestina akan selalu menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Iran.

Pada 31 Juli, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza (BoP) telah menyetujui kesepakatan yang mengatur pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza.

Berdasarkan rencana tersebut, pasukan Israel akan mulai menarik pasukannya secara bertahap dari Gaza seiring dengan kemajuan proses pelucutan senjata.

Sehubungan dengan itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan Israel telah menyampaikan kekhawatirannya kepada AS atas rencana tersebut.

Pada 14 Januari, AS mengumumkan peluncuran fase kedua dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza.