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JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Bombardir Pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain

Sabtu, 06 Juni 2026 – 12:29 WIB
Iran Bombardir Pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain - JPNN.COM
Arsip foto - Rudal terlihat di situs rudal bawah tanah Garda Revolusi Iran di lokasi yang dirahasiakan di Teluk. Foto, diperoleh pada Jumat (8/1/2021). ANTARA FOTO/HO-WANA (West Asia News Agency)/IRGC/aa.

jpnn.com, ISTANBUL - Iran menyerang sejumlah pangkalan musuh di Kuwait dan Bahrain setelah drone Amerika Serikat menyerang sejumlah lokasi di wilayah Iran.

Menurut laporan Tasnim News pada Sabtu, Angkatan Udara Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menargetkan Pangkalan Udara Ali al-Salem di Kuwait serta fasilitas utama Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain dengan rudal balistik, menurut kantor berita semi-resmi tersebut.

"Serangan itu dilakukan sebagai balasan atas serangan drone Amerika terhadap menara telekomunikasi di Pulau Qeshm dan sebuah menara di Sirik," kata IRGC.

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IRGC memperingatkan agresi lebih lanjut akan memicu respons yang melampaui serangan terbatas, termasuk penutupan total Selat Hormuz bagi pengiriman minyak dan gas.

Ancaman tersebut pun mengguncang pasar energi global dan meningkatkan kekhawatiran akan kerusakan ekonomi berkepanjangan.

Adapun ketegangan di regional meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terhadap Iran pada akhir Februari hingga memicu serangkaian aksi balasan dan memperluas ketidakstabilan di wilayah tersebut.

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Sebagai balasan, Iran kemudian melancarkan serangan terhadap Israel dengan menargetkan negara-negara yang menjadi pangkalan militer AS, serta mengganggu pelayaran melalui Selat Hormuz sebagai jalur penting bagi pasokan energi global.

Gencatan senjata kemudian mulai diberlakukan, meskipun upaya diplomatik untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas masih terus berlanjut. (antara/jpnn)

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyerang sejumlah pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber Anadolu

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TAGS   Iran  as  Kuwait  Bahrain  Amerika Serikat 
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