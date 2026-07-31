Iran Cs Ancam Pelayaran, Arab Saudi Ajak Negara Islam Bentuk Koalisi Pertahanan

jpnn.com, RIYADH - Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan dengan perwakilan lebih dari 50 negara untuk membahas pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional guna memperkuat keamanan di Laut Merah dan sekitarnya, Kamis.

Inisiatif tersebut diusulkan Arab Saudi setelah kelompok Syiah Yaman, Houthi, menyerang kapal-kapal Saudi di Laut Merah dan Selat Bab El-Mandeb sebagai balasan atas blokade terhadap Yaman.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan pertemuan para kepala pertahanan negara-negara sahabat dan perwakilan Uni Eropa tersebut membahas inisiatif Riyadh membentuk koalisi guna meningkatkan kerja sama pertahanan dan melindungi pelayaran di Laut Merah, Teluk Oman, dan Selat Bab El-Mandeb.

Arab Saudi akan menjadi lokasi markas koalisi tersebut jika pembentukannya terealisasi, menurut Kementerian Pertahanan Saudi.

Sebanyak 14 negara, termasuk Turkiye, Mesir, dan Pakistan, menerbitkan pernyataan bersama untuk mendukung pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional tersebut.

Negara-negara itu mendukung langkah yang disepakati dalam pertemuan untuk membentuk koalisi tersebut, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Saudi.

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Pada 20 Juli, Houthi mengumumkan blokade maritim terhadap kapal-kapal Saudi sebagai balasan atas blokade Saudi terhadap Yaman, menurut laporan terkait perkembangan tersebut.

Pada Senin, Kementerian Pertahanan Saudi menuduh kelompok bersenjata pro-Iran di Irak berupaya menyerang fasilitas minyak di Riyadh dan wilayah timur Arab Saudi.