Iran Diguncang Demonstrasi, Ayatollah Khamenei Sibuk Menghina Donald Trump di Medsos

jpnn.com, TEHRAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengunggah gambar firaun kuno yang menyindir Presiden AS Donald Trump, seraya memperingatkan bahwa ia akan bernasib sama seperti para tiran masa lalu.

Gambar yang dibagikan di akun resmi Khamenei di platform X itu menampilkan sebuah sarkofagus bergaya firaun yang tampak runtuh dengan wajah menyerupai Trump, disertai tulisan "Seperti Firaun."

Dalam pesan berbahasa Persia yang menyertai unggahan tersebut, Khamenei mengatakan para penguasa arogan yang berusaha menguasai dunia, seperti Firaun, Nimrod, Reza Khan, dan Mohammad Reza, akhirnya tumbang saat berada di puncak kekuasaan.

"Yang satu ini juga akan dijatuhkan," katanya, merujuk pada Trump.

Unggahan tersebut muncul setelah Trump mengancam pemimpin Iran, termasuk pernyataan yang dikaitkan dengan gelombang protes dan gejolak internal di negara tersebut.

Iran diguncang demonstrasi sejak 28 Desember di Teheran menyusul anjloknya nilai tukar rial Iran dan memburuknya kondisi ekonomi. Demonstrasi kemudian meluas ke sejumlah kota lain.

Tidak ada data resmi soal korban jiwa. Namun, Human Rights Activists News Agency (HRANA), kelompok HAM yang berbasis di AS, memperkirakan sedikitnya 544 orang tewas, termasuk aparat keamanan dan demonstran, serta lebih dari 1.000 orang terluka.

HRANA juga melaporkan sedikitnya 10.681 demonstran ditahan di 585 lokasi di seluruh negeri, yang mencakup 186 kota di 31 provinsi.