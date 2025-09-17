Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Eksekusi Mati Warganya yang Bekerja Sama dengan Israel

Rabu, 17 September 2025 – 19:53 WIB
Iran Eksekusi Mati Warganya yang Bekerja Sama dengan Israel - JPNN.COM
Ilustrasi hukum gantung. Foto : AntaraNews/ferly)

jpnn.com, TEHERAN - Iran mengeksekusi seorang pria yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan bekerja untuk badan intelijen asing Israel, Mossad, pada Rabu, menurut media lokal.

“Babak Shahbazi, yang dihukum karena spionase dan kerja sama keamanan dengan rezim Israel, dieksekusi hari ini setelah proses hukum dan persetujuan Mahkamah Agung yang mengonfirmasi perannya dalam pertukaran intelijen dengan operasi yang terkait Mossad,” lapor kantor berita negara IRNA.

Shahbazi, yang bekerja dalam desain dan instalasi sistem pendingin industri untuk perusahaan yang terkait dengan telekomunikasi, militer, dan institusi keamanan, diduga menawarkan untuk menjual informasi penting tentang pejabat senior Iran kepada agen Mossad yang sudah diidentifikasi bernama Esmaeil Fikri.

Baca Juga:

Fikri telah dieksekusi pada Juni 2025 karena melakukan spionase untuk Israel.

Shahbazi dituduh mengadakan pertemuan daring terenkripsi dengan agen Israel, menerima pelatihan dari Mossad, dan berupaya mengumpulkan informasi sensitif tentang pejabat senior dan fasilitas strategis.

Dalam beberapa tahun terakhir, Israel dan Iran beberapa kali mengumumkan pembongkaran jaringan mata-mata di tengah persaingan yang terus berlanjut antara kedua musuh bebuyutan tersebut. (ant/dil/jpnn)

Baca Juga:

Shahbazi, warga Iran itu, bekerja dalam desain dan instalasi sistem pendingin industri untuk berbagai perusahaan

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Eksekusi Mati  Hukuman Mati  Israel  Spionase 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp