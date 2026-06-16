Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Iran Gak Menang, Cek Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 & Klasemen Semua Grup

Selasa, 16 Juni 2026 – 10:48 WIB
Iran Gak Menang, Cek Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 & Klasemen Semua Grup - JPNN.COM
PIALA DUNIA 2026: Pendukung Iran mengibarkan bendera negaranya di Los Angeles, Amerika Serikat. Foto: Etienne Laurent/AFP

jpnn.com - LA - Pertarungan seru di Los Angeles antara Iran vs Selandia Baru berakhir imbang.

Pada matchday 1 Grup G Piala Dunia 2026 di Los Angeles Stadium, LA, Selasa (16/6) siang WIB itu, empat gol tercipta, 2-2.

Itu menjadi hasil imbang keempat berturut-turut di Piala Dunia 2026, dimulai dari Spanyol vs Tanjung Verde 0-0, Belgia vs Mesir 1-1, Arab Saudi vs Uruguay 1-1, dan Iran vs Selandia Baru 2-2.

Baca Juga:

Iran tampak lebih agresif, tetapi Selandia Baru bermain tenang penuh percaya diri.

Iran Gak Menang, Cek Hasil Lengkap Piala Dunia 2026 &amp; Klasemen Semua Grupfifa

Selandia Baru unggul lebih dahulu, dan juga duluan mencetak gol kedua.

Baca Juga:

Hasil yang membuat persaingan di Grup G nan jua berisi Belgia dan Mesir tampaknya ketat hingga MD3. (jpnn/fifa)

Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 (hingga Selasa, 16/6 pukul 10.30 WIB)
Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan 2-0
Grup A: Korea vs Ceko 2-1
Grup B: Kanada vs Bosnia and Herzegovina 1-1
Grup D: Amerika Serikat vs Paraguay 4-1
Grup B: Qatar vs Swiss 1-1
Grup C: Brasil vs Maroko 1-1
Grup C: Haiti vs Skotlandia 0-1
Grup D: Australia vs Turki 2-0
Grup E: Jerman vs Curacao 7-1
Grup F: Belanda vs Jepang 2-2
Grup E: Pantai Gading vs Ekuador 1-0
Grup F: Swedia vs Tunisia 5-1
Grup H: Spanyol vs Tanjung Verde 0-0
Grup G: Belgia vs Mesir 1-1
Grup H: Arab Saudi vs Uruguay 1-1
Grup G: Iran vs Selandia Baru 2-2

Empat pertandingan beruntun di Piala Dunia 2026, dari Senin malam hingga Selasa siang, tanpa pemenang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   hasil lengkap Piala Dunia 2026  Iran  Piala Dunia 2026  Hasil Piala Dunia 2026  klasemen grup Piala Dunia 2026  Hasil Pertandingan Piala Dunia 2026 
BERITA HASIL LENGKAP PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp