JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Kalap, Balas Serangan Israel dengan Membombardir Negara-Negara Arab

Sabtu, 28 Februari 2026 – 18:56 WIB
Iran Kalap, Balas Serangan Israel dengan Membombardir Negara-Negara Arab
Arsip-Rudal terlihat di sebuah situs rahasia Garda Revolusi Iran. Foto diperoleh pada Jumat (8/1/2021). Foto: ANTARA FOTO/IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS/rwa.

jpnn.com, BAHRAIN - Sirene serangan udara berbunyi di Bahrain, dan pemerintah mengimbau masyarakat untuk hanya menggunakan jalan utama jika benar-benar mendesak, demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Bahrain.

Kementerian tersebut juga menambahkan bahwa beberapa ledakan terdengar.

“Sirene serangan udara telah berbunyi. Kami menyarankan warga negara dan penduduk untuk hanya menggunakan jalan utama dalam keadaan sangat mendesak,” kata kementerian itu, Sabtu (28/2).

Senada dengan pernyataan itu, stasiun televisi Al Arabiya melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di Bahrain.

Ledakan juga terjadi di sejumlah negara Teluk Arab, termasuk Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Kantor Berita Fars Iran mengkonfirmasi bahwa negara tersebut telah melakukan serangan yang menargetkan pangkalan militer di masing-masing negara tersebut, termasuk Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar dan markas besar Armada ke-5 Angkatan Laut AS di Bahrain.

Israel menyerang Iran, dan keadaan darurat telah diumumkan di seluruh wilayah otoritas tersebut, demikian Otoritas Pertahanan Israel, Sabtu.

“Israel melancarkan serangan ke Iran untuk menghilangkan ancaman terhadap otoritas ini,” kata Otoritas Pertahanan Zionis itu dalam siaran pers.

Ledakan terjadi di sejumlah negara Teluk Arab, termasuk Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, beberapa jam setelah Israel menyerang Iran

Sumber ANTARA

Iran  Negara Arab  perang Iran Israel  Israel  Konflik Timur Tengah 
