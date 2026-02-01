Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Iran Kecam Pengerahan Militer AS ke Teluk Persia

Minggu, 01 Februari 2026 – 16:25 WIB
Iran Kecam Pengerahan Militer AS ke Teluk Persia - JPNN.COM
Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi. ANTARA/Xinhua/Shadati/aa.

jpnn.com - ISTANBUL - Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi mengecam kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Persia.

Araghci mengatakan bahwa Washington berupaya mendikte cara Teheran menjalankan aktivitas militer di dekat wilayah perbatasannya sendiri.

Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X, Araghchi menyoroti jarak geografis antara AS dan Iran dengan melampirkan gambar peta yang menunjukkan letak kedua negara, serta menandai Selat Hormuz untuk menegaskan kedekatan Iran dengan jalur perairan strategis tersebut.

Baca Juga:

“Beroperasi di lepas pantai kami, militer AS kini mencoba mendikte bagaimana Angkatan Bersenjata kami yang kuat harus melakukan latihan menembak di wilayah mereka sendiri,” katanya.

Araghchi juga mengkritik Komando Pusat AS (CENTCOM) yang menyerukan “profesionalisme” dari militer Iran, sementara Washington dan Uni Eropa menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris.

“Inilah tingkat absurditas yang kini dihadapi dunia,” tulis Araghchi.

Baca Juga:

Dia menambahkan bahwa sejumlah pemerintah Eropa memilih untuk menyelaraskan diri dengan kebijakan tersebut.

Dia menegaskan bahwa IRGC selama ini selalu menjadi “pelindung perdamaian dan stabilitas di Teluk Persia dan Selat Hormuz.”

Menlu Iran Abbas Araghchi mengecam pengerahan militer Amerika Serikat (AS) di Teluk Persia.

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Militer AS  Iran  Trump  Menlu Iran  pengerahan militer  Teluk Persia 
BERITA MILITER AS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp