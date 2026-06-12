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JPNN.com - Internasional

Iran Keluarkan Peringatan Tegas, Jangan Coba-Coba Melintasi Selat Hormuz Tanpa Izin

Jumat, 12 Juni 2026 – 14:55 WIB
Iran Keluarkan Peringatan Tegas, Jangan Coba-Coba Melintasi Selat Hormuz Tanpa Izin - JPNN.COM
Kapal patroli milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Selat Hormuz. (ANTARA/Xinhua/aa.)

jpnn.com - MOSKOW - Iran memastikan terus mengendalikan Selat Hormuz. Iran bahkan memberikan peringatan tegas bagi kapal-kapal yang mencoba melintasi selat tersebut. 

Menurut laporan saluran televisi satelit Iran, Al-Alam, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memperingatkan kapal-kapal untuk tidak mencoba melintasi Selat Hormuz yang sebelumnya telah ditutup, menyusul insiden kapal tanker. 

"Kami terus mengendalikan Selat Hormuz dan akan bertindak tegas terhadap kapal mana pun yang mencoba melintasinya," menurut laporan tersebut, mengutip pernyataan komando IRGC.

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Menurut laporan tersebut, militer Iran sebelumnya melepaskan tembakan untuk mencegah sebuah kapal tanker melewati Selat Hormuz. Insiden itu terjadi di lepas pantai Kota Sirik, di Iran selatan.

Otoritas Selat Teluk Persia Iran (PGSA) pada Kamis mengonfirmasi bahwa Iran telah menutup Selat Hormuz untuk pelayaran hingga pemberitahuan lebih lanjut. (antara/jpnn)

Iran mengeluarkan peringatan tegas terhadap upaya melintasi Selat Hormuz tanpa izin. Iran menegaskan masih terus mengendalikan Selat Hormuz.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

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TAGS   Iran  Selat Hormuz  Kapal Tanker  irgc  angkatan laut Iran 
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