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JPNN.com - Internasional

Iran Lancarkan Serangan Drone ke Tiga Pangkalan AS di Kuwait

Jumat, 24 Juli 2026 – 20:00 WIB
Iran Lancarkan Serangan Drone ke Tiga Pangkalan AS di Kuwait - JPNN.COM
Ilustrasi - Serangan Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. ANTARA/Anadolu/py/am.

jpnn.com - TEHERAN - Tentara Iran menyatakan telah melancarkan serangan drone atau pesawat tak berawak ke tiga pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait pada Jumat (24/7).

"Selama fase ke-25 Operasi Guntur, tentara Iran melancarkan serangan drone Arash ke gudang-gudang tentara teroris AS di kamp Al-Adairi, lokasi pasukan AS di Kamp Doha, dan pasukan musuh lainnya di Kamp Arifjan, Kuwait," demikian isi pernyataan yang dikutip stasiun televisi nasional Iran, IRIB.

Tentara Iran menegaskan bahwa serangan itu sebagai balasan atas agresi negara Amerika Serikat.

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"Serangan ini sebagai balasan atas agresi musuh," imbuh pernyataan itu.

Iran dan AS menandatangani memorandum pada malam 18 Juni untuk mengakhiri perang yang dimulai 28 Februari.

Namun, militer AS kembali menyerang Iran sejak 8 Juli.

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Komando Pusat AS mengeklaim bahwa serangan tersebut sebagai balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Militer Iran membalasnya dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah.

Iran menyatakan telah melancarkan serangan drone ke tiga pangkalan Amerika Serikat di Kuwait.

Sumber ANTARA

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TAGS   Iran  Serangan drone  pangkalan AS  Kuwait  serangan iran  Perang AS-Iran  Selat Hormuz 
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