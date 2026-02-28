Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Lancarkan Serangan Membabi Buta, Uni Emirat Arab Ancam Lakukan Pembalasan

Sabtu, 28 Februari 2026 – 19:53 WIB
Iran Lancarkan Serangan Membabi Buta, Uni Emirat Arab Ancam Lakukan Pembalasan - JPNN.COM
Ilustrasi negara Uni Emirat Arab (UAE)./ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com, ABU DHABI - Uni Emirat Arab (UEA) mengutuk serangan rudal Iran yang menewaskan seorang warga negara Pakistan pada Sabtu (28/2), dan memperingatkan akan adanya “konsekuensi serius” jika pelanggaran ini terus berlanjut.

Warga sipil tersebut tewas setelah tertimpa puing-puing yang berjatuhan, menurut Kementerian Pertahanan.

Seperti diketahui, Iran membalas serangan Israel dengan membombardir negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat.

Baca Juga:

Ledakan terjadi di sejumlah negara Teluk Arab, termasuk Qatar, Kuwait, Bahrain dan Uni Emirat Arab.

Kantor Berita Fars Iran mengkonfirmasi bahwa negara tersebut telah melakukan serangan yang menargetkan pangkalan militer di masing-masing negara tersebut

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri UEA mengatakan bahwa setiap serangan terhadap negara-negara Teluk merupakan “serangan terhadap keamanan dan stabilitas seluruh kawasan”.

Baca Juga:

Mereka menyerukan pengekangan dan jalan menuju solusi diplomatik. (aljazeera/dil/jpnn)

Seperti diketahui, Iran membalas serangan Israel dengan membombardir negara-negara Arab yang bersekutu dengan Amerika Serikat

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber Aljazeera

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  serangan iran  Uni Emirat Arab  Israel  Rudal Iran 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp