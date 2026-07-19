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JPNN.com - Internasional

Iran Luncurkan Drone Serang 2 Pangkalan Militer AS di Kuwait

Minggu, 19 Juli 2026 – 16:35 WIB
Iran Luncurkan Drone Serang 2 Pangkalan Militer AS di Kuwait - JPNN.COM
Ilustrasi - Serangan Iran ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. ANTARA/Anadolu/py/am.

jpnn.com - ISTANBUL - Iran kembali menyasar pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait.

Militer Iran pada Minggu (19/7), mengeklaim telah melancarkan serangan drone berskala besar terhadap dua instalasi militer AS di Kuwait tersebut.

Militer Iran dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah Iran, IRIB, Minggu (19/7), menyatakan bahwa telah menyerang gudang amunisi di Camp Al Adiri, serta sistem rudal Patriot dan instalasi radar pertahanan udara di Pangkalan Udara Ali Al Salem.

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Melalui pernyataan terpisah, Militer Kuwait menyatakan bahwa angkatan bersenjata negara itu sedang merespons ancaman rudal dan drone di tengah berlanjutnya serangan Iran dalam beberapa hari terakhir.

“Ledakan apa pun yang mungkin terdengar adalah hasil dari sistem pertahanan udara yang mencegat target musuh,” kata angkatan bersenjata melalui media sosial X.

Pihak militer juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi seluruh arahan keamanan yang dikeluarkan oleh otoritas Kuwait.

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Selama hampir sepekan terakhir, AS melancarkan serangkaian serangan terhadap sejumlah lokasi di Iran.

Sebagai balasan, Iran menyerang fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer AS di beberapa negara di kawasan, termasuk Kuwait.

Iran mengeklaim telah menyerang dua pangkalan militer AS di Kuwait menggunakan drone.

Sumber ANTARA

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TAGS   Iran  Irang serang Pangkalan militer as  pangkalan militer AS  drone iran  Serangan Drone Iran 
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