Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Menaruh Harapan Penuh pada Putra Ayatollah Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi

Senin, 09 Maret 2026 – 20:46 WIB
Iran Menaruh Harapan Penuh pada Putra Ayatollah Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi - JPNN.COM
Penandatanganan petisi dan doa bersama mengenang Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di rumah dinas Dubes Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi. Foto : Natalia

jpnn.com, TEHERAN - Republik Islam Iran kembali menentukan pemimpin tertinggi baru menggantikan Ayatollah al-Udzma syahid Seyyed Ali Hosseini Khamenei yang gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel akhir Februari lalu.

Nama Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei dipilih untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba Hosseini merupakan putra Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Mojtaba memperoleh lebih dari 85 persen suara dari Majelis Khobregan Kepemimpinan (Dewan Pakar Kepemimpinan) dan telah ditetapkan sebagai Pemimpin Ketiga sublik Islam Iran.

Baca Juga:

"Pemilihan ini, yang berlangsung setelah kejahatan Amerika erikat dan rezim Zionis yang menyebabkan kesyahidan Ayatollah Seyyed Ali Khamenei serta ribuan anak-anak dan warga sipil tak berdosa, menjadi penghibur bagi hati rakyat Iran yang sedang berduka dan berpuasa," tulis keterangan pers Kedutaan Besar Republik Islam Iran yang diterima JPNN.com.

Menurut Kedutaan Besar Iran, para anggota Dewan Pakar Kepemimpinan, yang berdasarkan Pasal 107 dan 108 Konstitusi Republik Islam Iran dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum nasional untuk masa jabatan delapan tahun.

Pemilihan dilakukan dalam kondisi yang penuh risiko dan ancaman tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Baca Juga:

"Pemilihan ini sekali lagi membuktikan bahwa Republik Islam Iran tidak bergantung pada satu individu, melainkan merupakan sebuah sistem yang berlandaskan supremasi hukum, suara rakyat, dan nilai-nilai Ilahi," tulis Kedubes Iran.

Pemerintahan Iran tetap akan berjalan meski telah kehilangan seorang pemimpin besar, sejumlah pejabat tinggi, dan komandan militer seniornya

Pemimpin tertinggi Republik Islam Iran baru dipilih oleh Majelis Khobregan Kepemimpinan dalam keadaan kondisi negara yang sedang berduka kehilangan Khamenei.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Republik Islam Iran  Ayatollah Ali Khamenei  Timur Tengah  Konflik Timur Tengah 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp