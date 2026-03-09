Iran Menaruh Harapan Penuh pada Putra Ayatollah Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi

jpnn.com, TEHERAN - Republik Islam Iran kembali menentukan pemimpin tertinggi baru menggantikan Ayatollah al-Udzma syahid Seyyed Ali Hosseini Khamenei yang gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel akhir Februari lalu.

Nama Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei dipilih untuk menjadi pemimpin tertinggi Iran. Mojtaba Hosseini merupakan putra Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Mojtaba memperoleh lebih dari 85 persen suara dari Majelis Khobregan Kepemimpinan (Dewan Pakar Kepemimpinan) dan telah ditetapkan sebagai Pemimpin Ketiga sublik Islam Iran.

"Pemilihan ini, yang berlangsung setelah kejahatan Amerika erikat dan rezim Zionis yang menyebabkan kesyahidan Ayatollah Seyyed Ali Khamenei serta ribuan anak-anak dan warga sipil tak berdosa, menjadi penghibur bagi hati rakyat Iran yang sedang berduka dan berpuasa," tulis keterangan pers Kedutaan Besar Republik Islam Iran yang diterima JPNN.com.

Menurut Kedutaan Besar Iran, para anggota Dewan Pakar Kepemimpinan, yang berdasarkan Pasal 107 dan 108 Konstitusi Republik Islam Iran dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum nasional untuk masa jabatan delapan tahun.

Pemilihan dilakukan dalam kondisi yang penuh risiko dan ancaman tetap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang sesingkat mungkin.

"Pemilihan ini sekali lagi membuktikan bahwa Republik Islam Iran tidak bergantung pada satu individu, melainkan merupakan sebuah sistem yang berlandaskan supremasi hukum, suara rakyat, dan nilai-nilai Ilahi," tulis Kedubes Iran.

Pemerintahan Iran tetap akan berjalan meski telah kehilangan seorang pemimpin besar, sejumlah pejabat tinggi, dan komandan militer seniornya