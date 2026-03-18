JPNN.com - Internasional

Iran Mengarahkan Serangan ke Semua Pangkalan Militer AS di Timur Tengah

Kamis, 19 Maret 2026 – 01:00 WIB
Ilustrasi rudal Iran untuk serangan balasan terhadap sejumlah target di Israel dan pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah. (ANTARA/Anadolu/py.)

jpnn.com - MOSKOW - Iran terus melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah Timur Tengah.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Rabu (18/3) mengonfirmasi bahwa mereka telah melancarkan serangkaian serangan baru terhadap semua pangkalan militer AS di Timteng.

"Selama beberapa jam belakangan, serangkaian serangan kuat telah diluncurkan, dalam rangka tahap ke-62 Operasi 'Janji Sejati 4', terhadap semua pangkalan AS di kawasan," kata IRGC sebagaimana dikutip kantor berita Fars.

RIA Novosti melaporkan dari Moskow, Rabu, serangan tersebut juga diarahkan kepada "titik-titik berkumpul dan pusat dukungan tempur pihak Zionis".

IRGC menyampaikan bahwa serangan tersebut diarahkan ke pangkalan militer AS di Al-Salem, Al-Udeiri, dan Arifjan di Kuwait; Victoria di Irak; Al-Udeid di Qatar; Al-Dhafra di Uni Emirat Arab; dan Al-Azraq di Yordania.

Serangan diarahkan pula ke Armada Kelima Angkatan Laut AS di Teluk Persia, Laut Merah, dan Laut Arabia.

Serangan ke Israel ditujukan ke kota-kota Tel Aviv, Beersheba, Haifa, dan Acre, demikian pernyataan IRGC. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

