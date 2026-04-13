Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Timur Tengah

Iran Menyiksa AS dengan Cara Ini, Silakan Nikmati

Senin, 13 April 2026 – 13:16 WIB
Serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran bisa memicu lonjakan harga minyak dunia. Ilustrasi Foto: Reuters

jpnn.com, ISTANBUL - Iran punya cara menyiksa Amerika Serikat (AS) dengan terus menaikkan harga bahan bakar lebih tinggi lagi.

"Nikmati harga bensin saat ini. Dengan apa yang disebut 'blokade' itu, tak lama lagi Anda akan merindukan harga bensin menjadi 4-5 dolar AS," kata Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Qalibaf dalam sebuah unggahan di platform X, Minggu (12/4).

Qalibaf yang merupakan ketua delegasi Iran dalam pembicaraan dengan AS di Islamabad, Pakistan, pada Sabtu (11/4) itu, juga melampirkan tangkapan layar yang menunjukkan harga bensin di SPBU dekat Gedung Putih berkisar antara sekitar 4,10 dolar AS (Rp70 ribu) dan 5,80 dolar AS (Rp99 ribu) per galon.

Baca Juga:

Unggahan tersebut tampaknya menanggapi pernyataan Presiden AS Donald Trump, yang pada Minggu (12/4) mengatakan bahwa harga minyak dan bensin dapat tetap tinggi hingga pemilihan paruh waktu November karena perang AS-Israel dengan Iran terus berlanjut.

"Bisa jadi, atau sama, atau mungkin sedikit lebih tinggi, tetapi seharusnya sekitaran sama," kata Trump kepada Fox News.

Unggahan Qalibaf itu mendahului pengumuman Komando Pusat AS (CENTCOM) bahwa mereka akan mulai memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran mulai Senin.

Baca Juga:

Perkembangan itu terjadi setelah putaran terakhir pembicaraan Iran dan AS di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan.

Negosiasi pada akhir pekan lalu, yang dimediasi Pakistan, berakhir setelah beberapa putaran diskusi dan pertukaran proposal gagal menghasilkan terobosan.

Di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS), Iran menyampaikan peringatan kepada Donald Trump.

Sumber Anadolu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  as  Amerika Serikat  Donald Trump 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp