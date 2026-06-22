Iran Menyimpan Cerita Besar di Balik Dua Pertandingan Piala Dunia 2026

jpnn.com - Timnas Iran hadir di Piala Dunia 2026 dengan berbagai kendala.

Namun, dari dua laga fase grup yang dimainkan, Team Melli berhasil menghadirkan cerita luar biasa.

Mehdi Taremi dan kawan-kawan sejauh ini belum tersentuh kekalahan. Mereka meraih dua hasil imbang, masing-masing melawan Selandia Baru (2-2) dan Belgia (0-0).

Dari dua pertandingan tersebut, Iran mengumpulkan dua poin. Catatan itu terasa makin menarik karena diraih dalam kondisi persiapan yang jauh dari normal.

Iran harus menghadapi kendala perjalanan yang cukup berat menuju Amerika Serikat. Mereka bahkan hanya memiliki waktu sangat singkat sebelum bertanding karena baru tiba menjelang laga dimulai.

Pelatih Timnas Iran Amir Ghalenoei mengungkapkan rasa bangganya terhadap perjalanan timnya di Piala Dunia 2026.

"Yang terjadi ini benar-benar di luar kebiasaan. Dalam kondisi seperti yang kami alami, bisa menjalani dua pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia adalah sesuatu yang sangat berarti bagi tim ini," jelasnya.

Menurut Ghalenoei, perjalanan Team Melli di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi bagian penting dalam catatan sejarah sepak bola Iran.