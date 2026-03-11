Iran Mundur dari Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Punya Harapan?

jpnn.com - Apakah mundurnya Timnas Iran dari Piala Dunia 2026 menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia?

Melansir Marca, Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali menyatakan bahwa tim berjuluk Team Melli itu kemungkinan tidak akan berpartisipasi dalam ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut.

"Mengingat rezim korup ini telah membunuh pemimpin kami, dalam keadaan apa pun kami tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026," ujar Doyanmali.

Jika Iran benar-benar mundur, Irak disebut-sebut menjadi tim yang berpeluang menggantikan mereka.

Namun, Irak juga tidak berada dalam situasi yang ideal mengingat kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah masih memanas akibat serangan Amerika Serikat pada awal Maret lalu.

Kondisi serupa turut dirasakan Uni Emirat Arab dan Oman yang juga terdampak situasi geopolitik di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Timnas Indonesia finis di posisi ketiga pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah Arab Saudi dan Irak.

Pada fase tersebut, Jay Idzes dan kolega menelan kekalahan dari Arab Saudi dengan skor 2-3 serta Irak 0-1.