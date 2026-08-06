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JPNN.com - Internasional

Iran-Oman Capai Kesepakatan Soal Pelayaran Selat Hormuz

Kamis, 06 Agustus 2026 – 14:25 WIB
Iran-Oman Capai Kesepakatan Soal Pelayaran Selat Hormuz - JPNN.COM
Ilustrasi Selat Hormuz, Iran. ANTARA/Anadolu/py.

jpnn.com - TEHERAN - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran menyatakan bahwa Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai pelayaran aman di Selat Hormuz.

Kedua negara bahkan tengah mempersiapkan pernyataan bersama berdasarkan kesepakatan tersebut.

Juru Bicara Kemlu Iran Esmaeil Baqaei kepada wartawan, Rabu (5/8), menjelaskan mengenai perkembangan dialog antara Teheran dan Muscat, terkait jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Samudra Hindia tersebut.

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Dia mengatakan Iran dan Oman, sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan Selat Hormuz, telah menyepakati koordinat geografis untuk rute pelayaran di jalur laut tersebut.

Menurut dia, pernyataan bersama juga sedang disusun dan ditelaah, dengan syarat tidak ada pihak luar yang mencampuri proses tersebut.

Baqaei menjelaskan bahwa Teheran dan Muscat telah berdialog selama dua bulan terakhir untuk menetapkan rute pelayaran yang aman di Selat Hormuz.

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Dalam proses tersebut, otoritas Iran meninjau usulan itu dari aspek teknis, hukum, keamanan, dan dampak lingkungan.

Menurut dia, kesepahaman bilateral antara Iran dan Oman tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan bagi pelayaran yang aman di Selat Hormuz.

Iran dan Oman telah mencapai kesepakatan mengenai pelayaran aman di Selat Hormuz.

Sumber ANTARA

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TAGS   Selat Hormuz  Iran  Oman  Kesepakatan 
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