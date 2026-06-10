Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

Iran: Pelanggaran Gencatan Senjata Berulang Oleh AS Merusak Diplomasi

Rabu, 10 Juni 2026 – 20:15 WIB
Iran: Pelanggaran Gencatan Senjata Berulang Oleh AS Merusak Diplomasi - JPNN.COM
Bendera Iran. Foto: tehrantimes.com

jpnn.com - ISTANBUL - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menyebut Amerika Serikat mengganggu jalur diplomatik melalui pesan-pesan yang bertentangan, perubahan sikap dan tuntutan yang berulang, serta pelanggaran gencatan senjata.

"Sayangnya, Amerika Serikat melalui pesan-pesan kontradiktif yang disampaikannya, perubahan berulang dalam posisi dan tuntutannya, dan yang terburuk pelanggaran gencatan senjata yang berulang, telah merusak proses diplomatik," katanya, Rabu (10/6).

Dia menegaskan bahwa proses diplomasi tidak berlangsung dalam ruang hampa. "Untuk memajukan setiap proses negosiasi atau diplomasi, diperlukan kondisi yang cukup kondusif agar diplomasi dapat berjalan.

Baca Juga:

Baghaei juga menuduh Israel menghambat diplomasi melalui pelanggaran gencatan senjata yang berulang di Lebanon. "Setiap proses diplomatik akan dirugikan oleh penggunaan kekuatan dan tindakan yang melanggar hukum," katanya.

Baghaei menambahkan bahwa Iran akan meninjau kondisi yang melingkupi negosiasi mendatang berdasarkan perkembangan terbaru, tetapi dia tidak memberikan perincian lebih lanjut. (antara/jpnn)

Iran menyebut AS mengganggu jalur diplomatik melalui pesanyang bertentangan, perubahan sikap dan tuntutan yang berulang, serta pelanggaran gencatan senjata.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  Amerika Serikat  pelanggaran gencatan senjata  Diplomasi 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp