JPNN.com - Olahraga - All Sport

Iran Pertahankan Gelar Juara Kejuaraan Dunia U-21, Indonesia Finis di Peringkat ke-19

Senin, 01 September 2025 – 03:09 WIB
Selebrasi pevoli Iran, Pouya Ariakhah saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 di Jiangmen Sports Center, Minggu (31/8). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Iran mempertahankan gelar juara pada ajang FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025.

Tim asuhan Gholamreza Momenimoghaddam itu naik podium tertinggi setelah mengalahkan Italia dengan skor 3-1 (15-25, 25-18, 25-22, 25-14) di Jiangmen Sports Center, Minggu (31/8).

Pada pertandingan ini Seyed Matin Hosseini Tolouti menjadi bintang kemenangan dengan raihan 18 poin.

Pemain kelahiran 26 September 2005 tersebut menjadi aktor kebangkitan Iran di laga ini setelah tertinggal pada gim pertama.

Pouya Ariakhah juga tampil gemilang dengan menambahkan 15 angka.

Dari kubu Italia sejatinya tampil solid dalam bertahan maupun menyerang.

Skuad asuhan Vincenzo Fanizza itu mengendur sehingga akhirnya harus menyerah dalam tempo 1 jam 40 menit.

Topskor Italia pada laga ini yaitu Tommaso Barotto dan Pardo Mati yang sama-sama mengoleksi 14 poin.

TAGS   FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025  Kejuaraan Dunia Voli U-21  voli  Iran  Timnas Indonesia 

