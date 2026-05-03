Iran Serahkan Usulan Perdamaian 14 Poin, soal Durasi Gencatan Senjata Beda dengan AS

Minggu, 03 Mei 2026 – 09:44 WIB
Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. Foto: ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - MOSKOW - Iran telah menyerahkan usulan rencana perdamaian dengan Amerika Serikat yang terdiri dari 14 poin.

Dari 14 poin, ada soal ganti rugi dan "mekanisme pelayaran baru" di Selat Hormuz demi menghentikan perang melawan AS dan Israel.

Adapun IRNA melaporkan bahwa pada 30 April usulan perdamaian dari Teheran tersebut telah diserahkan kepada Pakistan.

Menurut laporan kantor berita Tasnim, AS mengusulkan gencatan senjata selama dua bulan, tetapi Iran bersikukuh agar semua isu diselesaikan dalam 30 hari supaya fokusnya menjadi mengakhiri perang secara penuh alih-alih sekadar memperpanjang gencatan senjata.

Tuntutan utama Teheran, antara lain ganti rugi, jaminan agresi militer tak akan terjadi lagi, serta penarikan mundur pasukan AS dari sekeliling Iran.

Terkait Selat Hormuz, Iran mendesak agar blokade diakhiri serta mengatakan akan menetapkan "mekanisme baru" terkait lalu lintas perkapalan di sana.

Iran juga menuntut pencairan semua asetnya di luar negeri serta pencabutan sanksi.

Pada 28 Februari AS dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran yang menyebabkan lebih dari 3.000 orang tewas.

Para mediator terus berupaya agar babak baru perundingan Iran – AS kembali dilaksanakan.

Sumber Sputnik

Iran  Amerika Serikat  Gencatan senjata  Israel 
