Iran Siap Lakukan Apa pun demi Perjanjian dengan Amerika

jpnn.com, TEHRAN - Wakil Menteri Luar Negeri Iran Majid Takht-Ravanchi, Selasa (24/2), mengatakan bahwa Tehran siap mencapai kesepakatan nuklir dengan Washington "secepat mungkin" saat kedua pihak bersiap untuk putaran negosiasi baru di Jenewa.

Iran akan melakukan "apa pun yang diperlukan" untuk mewujudkannya, kata Takht-Ravanchi, anggota tim negosiasi Iran, dalam sebuah wawancara dengan stasiun penyiaran AS, NPR.

Dia mengatakan delegasi Iran akan memasuki ruang negosiasi di Jenewa dengan "ketulusan dan itikad baik sepenuhnya", sambil berharap niat baik tersebut akan dibalas oleh Amerika.

"Jika ada kemauan politik dari semua pihak, saya percaya kesepakatan dapat dicapai dengan sangat cepat," katanya.

Seorang diplomat veteran dan mantan duta besar Iran untuk PBB, Takht-Ravanchi juga terlibat dalam negosiasi yang mengarah pada kesepakatan nuklir penting pada 2015.

Iran dan AS telah mengadakan dua putaran negosiasi nuklir tidak langsung di bawah mediasi Oman sejak bulan lalu, menyusul upaya negara-negara regional, khususnya Turki, untuk menghidupkan kembali diplomasi nuklir yang ditangguhkan setelah serangan Israel yang didukung AS pada Juni lalu.

Setelah putaran pembicaraan terakhir di Jenewa, kedua pihak menyatakan optimisme dan mengatakan mereka telah menyepakati "prinsip-prinsip panduan" yang dapat membuka jalan bagi potensi kesepakatan.

Wakil menteri luar negeri itu mengatakan mereka bermaksud untuk melanjutkan pembicaraan tidak langsung dengan pihak Amerika di Jenewa "dalam kerangka kerja yang sama" seperti di Muscat dan Jenewa.