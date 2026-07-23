Iran Siapkan Skenario Hadapi Invasi Darat AS

jpnn.com - TEHERAN - Angkatan bersenjata Iran menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi kemungkinan serangan baru dari Amerika Serikat, termasuk invasi darat. Setiap serangan kepada Iran akan dibalas dengan respons yang melampaui perkiraan Amerika Serikat.

“Angkatan bersenjata kami telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi setiap serangan baru dari AS, terutama jika Washington melakukan kesalahan dengan melancarkan invasi darat,” kata seorang sumber militer Iran kepada RIA Novosti yang dipublikasi pada Kamis.

Sumber itu mengatakan bahwa setiap serangan ulang terhadap fasilitas nuklir atau infrastruktur Iran akan dibalas dengan respons yang melampaui perkiraan AS.

Menurut sumber itu, ancaman yang disampaikan Presiden AS Donald Trump justru telah meningkatkan kesiapan operasional angkatan bersenjata Republik Islam Iran untuk menghadapi kemungkinan invasi.

Sumber itu juga menegaskan bahwa tanggung jawab atas segala konsekuensi dari meningkatnya eskalasi ketegangan berada di pihak Washington.

Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan AS kembali melancarkan serangan terhadap Iran untuk malam ke-12 berturut-turut.

Menurut CENTCOM, pasukan AS mulai melancarkan serangan tambahan terhadap sasaran militer Iran sesuai arahan Panglima Tertinggi, pada Rabu pukul 17.30 waktu Timur AS (Kamis, 04:30 WIB).

Misi ini akan terus berlanjut untuk makin mengurangi kemampuan Iran dalam mengancam pelaut sipil dan kapal-kapal komersial yang melintasi perairan kawasan, tulis CENTCOM melalui platform X. (antara/jpnn)



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