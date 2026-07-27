Iran Tegaskan Dukungan Bagi Hizbullah, Tuntut Israel Hentikan Total Serangan ke Lebanon

jpnn.com - ISTANBUL - Iran mempertegaskan dukungan kepada kelompok Lebanon, Hizbullah.

Pemimpin Tertinggi Iran Motjaba Khamenei menegaskan kembali dukungan terhadap Hizbullah, serta menyerukan penghentian serangan Israel terhadap Lebanon secara mutlak dan tanpa syarat.

Motjaba Khamenei menyampaikan pernyataan itu melalui media sosial X, Minggu (26/7). Pernyataan itu sebagai tanggapan atas surat kesetiaan dari sekretaris jenderal Hizbullah dan anggota kelompok tersebut.

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“(Republik Islam Iran) Menetapkan penjagaan keutuhan wilayah Lebanon serta penghentian agresi rezim Zionis secara mutlak dan tanpa syarat sebagai syarat utama untuk menyepakati pengakhiran perang yang dipaksakan oleh AS yang agresif ini," ujarnya.

Dia menyebut Hizbullah berdiri teguh bagai "batu karang yang tak tergoyahkan sebagai garda terdepan" kelompok-kelompok yang melawan gempuran Israel.

Motjaba menyatakan bahwa bangsa-bangsa di dunia "telah muak dengan kesewenang-wenangan dan penindasan" Pemerintah AS serta Israel, "yang merupakan penghancur kehidupan dan generasi." "Tidak ada lagi jalan ke depan selain jihad dan perlawanan," tegasnya.

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Menurut data resmi Lebanon, serangan Israel telah menewaskan 4.330 orang dan melukai 12.236 lainnya sejak 2 Maret.

Sebelumnya, Lebanon dan Israel telah menandatangani perjanjian kerangka kerja yang dimediasi AS pada 26 Juni.