JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Iran Terancam Absen, Tiket Piala Dunia 2026 Bisa Berpindah Tangan?

Selasa, 03 Maret 2026 – 10:38 WIB
Iran Terancam Absen, Tiket Piala Dunia 2026 Bisa Berpindah Tangan?
Iran berpotensi absen di Piala Dunia 2026. Foto: Instagram/mehditaremiofficial9.

jpnn.com - Partisipasi Iran di Piala Dunia 2026 masih diselimuti tanda tanya.

Turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tinggal menghitung hari.

Namun, situasi geopolitik yang memanas membuat federasi sepak bola Iran belum berani memberi jaminan soal keikutsertaan mereka.

Baca Juga:

Presiden Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) Mehdi Taj tidak memberikan kepastian tegas terkait kemungkinan Iran bermain di Piala Dunia 2026.

"Untuk saat ini kami belum bisa memberikan kepastian."

"Yang jelas, situasi ini akan dibahas oleh otoritas olahraga di level tertinggi, dan keputusan resmi mengenai langkah selanjutnya akan ditentukan setelah proses tersebut selesai," ucap Taj.

Baca Juga:

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa keputusan akhir belum berada di tangan federasi semata.

Ada faktor lain yang tengah dipertimbangkan di level yang lebih tinggi.

Iran belum bisa memastikan tampil di Piala Dunia 2026. Jika mundur, siapa yang berhak menggantikan?

TAGS   Iran  Piala Dunia 2026  timnas Iran  Amerika Serikat Israel Iran  Piala Dunia 
